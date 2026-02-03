Блогер на лімузині провокував конфлікти у Києві: як відреагувала поліція

Молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням їздив центром міста та демонстративно хизувався пачкою грошей

У столиці, де тисячі людей залишаються без світла та тепла через російські атаки, поліція притягнула до відповідальності 21-річного молодика. Блогер влаштував провокаційне шоу заради лайків, демонструючи зневагу до містян. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Відео, на якому молодик в орендованому лімузині з яскравим освітленням їздив центром міста та демонстративно хизувався пачкою грошей, було виявлено поліцейськими під час моніторингу соціальних мереж.

У Києві 21-річний блогер їздив на лімузині з яскравим освітленням та провокував конфлікти фото: преслужба столичної поліції

Самопроголошений «блогер року» фото: пресслужба столичної поліції

Згодом, заради більш ефектного контенту, порушник спровокував конфлікт із перехожою. У ході суперечки він зневажливо відповідав на зауваження літньої жінки, намагаючись викликати обурення громадян.

Правоохоронці склали на блогера адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Поліціянти наголошують: у час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов’язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків – це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку.

Раніше столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 20-річного киянина, який опублікував у соцмережах відео, де він у поліцейській формі виконує російські пісні з нецензурною лексикою. На одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

Також поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику.