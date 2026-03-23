Стало відомо, кому дістанеться собор і резиденція Філарета (документи)

Ростислав Вонс
Споруда патріаршого храму, і його резиденція за документами вже давно є власністю ПЦУ
Ще у 2020 році Православна церква України стала користувачем землі, на якій працювала Патріарша резиденція

Після смерті Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (у миру – Михайло Денисенко) відкритим залишилося питання: чи зайде Православна церква України у Свято-Володимирський кафедральний собор і патріаршу резиденцію на вулиці Чикаленка, 36 (раніше вулиця Пушкінська) у Києві? Цим майном фактично користувалася УПЦ КП на чолі з Філаретом. Про це йдеться у статті «Главкома» «Гра престолів. Хто так швидко всівся на місце Святійшого Філарета».

Нагадаємо, у грудні 2019 року Священний Синод Православної церкви ухвалив рішення: пожиттєво закріпити за Філаретом проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Чикаленка, 36. Також йому надали право до кінця життя звершувати богослужіння у Володимирському соборі Києва.

Юридично церква на чолі з Епіфанієм оформила вказані відносини у вигляді релігійної організації у складі Православної церкви України у формі місії, «враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви» Патріарха.

У вищенаведеній заяві ПЦУ зазначалося, що пожиттєві преференції гарантувалися Філарету ще й тому, що держава ліквідувала релігійну організацію «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату». Поштовхом цьому став Об’єднавчий Собор 27 липня 2019 року, під час якого новостворена ПЦУ поглинула УПЦ КП.

Як з’ясував «Главком», земельна ділянка площею 35 соток на столичній вулиці Чикаленка, 36 (Патріарша резиденція), яка з початку нульових перебувала у постійному користуванні Київської патріархії УПЦ КП, з травня 2020-го також змінила користувача. Ним стала Православна церква України.

Тобто і споруда патріаршого храму, і його резиденція за документами вже давно є власністю ПЦУ. Митрополит Епіфаній дотримався рішення 2019 року, дозволив Патріарху довічно користуватися згаданими майновими комплексами. ПЦУ також гідно провела в останню путь Патріарха і виконала його заповіт, поховавши його у Володимирському соборі.

Земельна ділянка площею 35 соток на столичній вулиці Чикаленка, 36 орієнтовно двадцять років перебувала у постійному користуванні Київської патріархії УПЦ КП
«Зрозуміло, що відносна стабільність, яка існувала до сьогодні у відносинах між Православною церквою України і УЦП Київського патріархату трималася виключно на  фігурі Філарета. Навіть попри певні конфлікти авторитет Патріарха гарантував, що не буде надзвичайних потрясінь або аморальних дій з боку двох православних церков. Тепер же ПЦУ, окрім вирішення майнових питань, намагатиметься переманити на свій бік релігійні громади, які були орієнтовані на Філарета», – наголосив «Главкому» колишній очільник Мінкульту на умовах анонімності.

Нагадаємо, «Главком» писав, що 20 березня після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Поховано Патріарха всередині Свято-Володимирського кафедрального собору, у якому він здійснював богослужіння протягом останніх 50 років.

