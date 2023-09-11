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Київщина отримала нового очільника обласної поліції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київщина отримала нового очільника обласної поліції
Раніше Анатолій Щадило був начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області
фото: пресслужба поліції

Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника Голови Національної поліції України

Керівником обласного управління поліції Київської області замість Андрія Нєбитова призначено генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила. Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції.

«Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила», – ідеться в повідомленні.

Іван Вигівський подякував колишньому керівнику Андрію Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді. Відтепер Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника Голови Національної поліції України.

«Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації», – зазначив Вигівський.

Нагадаємо, Щадило був начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. До цього керував управлінням Нацполу Хмельниччини.

Раніше повідомлялося, що голова Національної поліції Іван Вигівський представив нового начальника Головного управління Нацполіції у місті Києві полковника поліції Дмитра Шумейка.

Теги: поліція Національна поліція України Київщина

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