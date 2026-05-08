На Білоцерківщині 8 травня лунатимуть сирени та вибухи: причина

Місцева влада закликає громадян закликають з розумінням сприйняти виробничу необхідність та зберігати спокій.

У Білоцерківському районі сьогодні, 8 травня, проводять планові технологічні роботи на Ольшаницькому родовищі гранітів. Заходи триватимуть до 18:00, місцеві жителі можуть чути звуки сирен та вибухів. Про це йдеться в повідомленні Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

«8 травня 2026 року з 08.00 до 18.00 год. на ТОВ “КСЛ” (Ольшаницьке родовище гранітів), яке знаходиться на території Рокитнянської селищної територіальної громади заплановане проведення вибухових робіт», – йдеться у дописі.

Місцевих мешканців попереджають, що при проведенні масового вибуху будуть подаватися звукові сигнали: один – попереджувальний, два – бойовий, три – закінчення робіт.

Громадян закликають з розумінням сприйняти виробничу необхідність та зберігати спокій.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема 15 грудня, вибухові роботи проводилися на Рокитнянському гранітному кар'єрі. 28 січня проводилися вибухові роботи на території Шамраївського родовища гранітів. 27 лютого проводилися вибухові роботи на Шамраївському родовищі гранітів.