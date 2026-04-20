Чернігівщина: окупанти завдали удару по відділку поліції

У Прилуках сталося влучання у районний відділ поліції

Унаслідок удару РФ частину будівлі зруйновано, вибито вікна та пошкоджено службові автомобілі

Російська Федерація вдень 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Окупанти влучили у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Близько 10:35 у Прилуках сталося влучання у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована, вибиті вікна, пошкоджені службові автомобілі. Загиблих, травмованих немає», – повідомив Іщенко.

Через російський удар постраждав місцевий житель. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

До слова, уночі 20 квітня російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про одного постраждалого та пошкодження будинків.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Четверо людей травмовано внаслідок ворожих атак.

Крім того, унаслідок нічної атаки російських окупантів 20 квітня на Великий Бурлук у Харківській області постраждали троє людей.