Половина Київщини залишається без світла: де найскладніша ситуація

У найближчі дні Київщина вийде на планові вимкнення електроенергії

Станом на ранок 18 грудня близько половини Київщини залишається без світла. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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«У регіоні діють екстрені вимкнення електроенергії – близько половини області без світла. Працюємо, щоб у найближчі дні вийти на планові вимкнення. Планується, що ми повернемося до планових відключень десь у вівторок», – сказав він.

Внаслідок останньої масованої ворожої атаки у Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква. За словами Кулеби, там вже відновлена електрика, а в ніч на 18 грудня дали теплопостачання.

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У Броварах з’явилася електроенергія увечері напередодні.

У Бориспільському та Бучанському районах діють аварійні вимкнення через негоду. На місцях вже працюють енергетики для якнайшвидшого відновлення електрики.

Кулеба нагадав, що в Київській області працює понад 400 Пунктів незламності. Там можна підзарядити телефони, погрітися та випити гарячого.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по Україні. Через це виникли масові перебої зі світлом у низці регіонів. Внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

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Станом на 17 грудня електроенергію повернули майже шістьом мільйонам українців. Наразі ремонтні роботи продовжуються безперервно.

Повідомлялося, що через знеструмлення об’єктів критичної інфраструктури Бровари залишилися без водопостачання та тепла.