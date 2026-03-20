Столичні багатоповерхівки отримають резервне живлення. Свириденко повідомила деталі

Закупівлю та встановлення енергообладнання профінансує держава, а мешканці відповідатимуть за його експлуатацію

У Києві житлові багатоповерхівки будуть обладнані засобами резервного живлення. Обладнання буде закуплено коштом держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування.

За словами Свириденко, енергообладнання буде придбано за державні кошти. Водночас на мешканцях будуть експлуатаційні питання: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт. Участь у проєкті є добровільною – рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків.

«Постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні для цього дозвільні процедури по будівництву і землевідведенню. КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд прийме окреме рішення про виділення коштів», – каже премʼєрка.

Як зазначила глава уряду, програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Також Кабмін вивчає доцільність і можливості її розширення на інші міста.

«Експериментальний проєкт забезпечення системами резервного живлення багатоповерхівок Києва є складовою планів стійкості регіонів - комплексу заходів для підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступного опалювального сезону. Плани стійкості регіонів розроблені Урядом спільно з ОВА і органами місцевого самоврядування», – пояснила вона.

Нагадаємо, загальний бюджет плану стійкості Києва – 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Так, потреба в додатковому фінансуванні – 51 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

Пріоритетами для підготовки до зими 2026-2027 є захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання та децентралізація теплопостачання.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.