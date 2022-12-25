Помер відомий дослідник історії Києва
Помер видатний дослідник історії Києва, письменник Віктор Киркевич. Про смерть краєзнавця повідомив екснардеп Борислав Береза.
«Ще одна важка втрата для Києва. Пішов із життя Віктор Геннадійович Киркевич. Це був видатний дослідник історії Києва, чудовий письменник, інтелігент та дуже душевна людина. Мало людей так любили Київ, як Віктор Киркевич, і так багато про нього знали. Спілкування з ним – це була справжня насолода для розуму. Тяжка втрата, непоправна...» – написав Береза на своїй сторінці у Facebook.
Віктор Геннадійович Киркевич (нар. 17 серпня 1945, Київ – 25 грудня 2022) – краєзнавець, дослідник історії Києва, літератор, журналіст, колекціонер, Заслужений працівник культури України, Почесний краєзнавець України (2013).
Віктор Киркевич є автором понад 400 статей та 23 книг з історії Києва і України, а також путівників, туристичних карт. У своїх роботах він висвітлював та досліджував історію, культуру та високу духовність України.
За сценаріями Віктора Киркевича знято десять науково-популярних фільмів, серед яких.
Величезна колекція Киркевича містить: поштівки та листівки, книги, журнали та газети, гравюри та твори живопису, твори декоративно-ужиткового мистецтва та предмети побуту тощо. Більшість експонатів колекції існує в обмеженій кількості примірників, а декілька десятків у єдиному. Протягом останніх років Віктор Киркевич намагався передати свою колекцію державі для створення у місті Києві Музею історії державотворення та незалежності України. Брав участь у понад 50 виставках у різних містах України та за кордоном, мав 18 персональних виставок.
Нагадаємо, у грудні цього року після довгої важкої шлункової хвороби 10 грудня в реанімації помер Артем Скоропадський – колишній прессекретар «Правого сектора», волонтер, головний редактор журналу «Країна».
Коментарі — 0