Помер відомий дослідник історії Києва

Віктор Геннадійович Киркевич (нар. 17 серпня 1945, Київ – 25 грудня 2022) – краєзнавець, дослідник історії Києва, літератор, журналіст, колекціонер, Заслужений працівник культури України, Почесний краєзнавець України (2013).

Віктор Киркевич є автором понад 400 статей та 23 книг з історії Києва і України, а також путівників, туристичних карт. У своїх роботах він висвітлював та досліджував історію, культуру та високу духовність України.

За сценаріями Віктора Киркевича знято десять науково-популярних фільмів, серед яких.

Величезна колекція Киркевича містить: поштівки та листівки, книги, журнали та газети, гравюри та твори живопису, твори декоративно-ужиткового мистецтва та предмети побуту тощо. Більшість експонатів колекції існує в обмеженій кількості примірників, а декілька десятків у єдиному. Протягом останніх років Віктор Киркевич намагався передати свою колекцію державі для створення у місті Києві Музею історії державотворення та незалежності України. Брав участь у понад 50 виставках у різних містах України та за кордоном, мав 18 персональних виставок.