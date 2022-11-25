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Колишній чемпіон світу з боксу помер у віці 37 років

Юрій Лящук
glavcom.ua
Колишній чемпіон світу з боксу помер у віці 37 років
Важкий нокаут спричинив смерть Фуентеса
фото з відкритих джерел

У голові Мойзеса Фуентеса утворився тромб

Ексчемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) мексиканець Мойзес Фуентес помер у віці 37 років, повідомляється на офіційному сайті Всесвітньої боксерської ради (WBС).

«З глибоким сумом та горем ми повідомляємо, що чемпіон Мексики з боксу Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом (у жовтні 2021 року в поєдинку з Давидом Куельяром – «Главком»), внаслідок чого у його голові утворився тромб.

Мойзес хоробро бився більше року, але, на жаль, цього четверга він пішов із життя. Вся родина Всесвітньої боксерської ради і президент Мауріс Сулейман висловлюють найглибші і щирі співчуття родині Мойзеса і всім, хто з ним був близько знайомий. Спочивай зі світом, дорогий чемпіон!» – сказано у заяві WBC.

Раніше повідомлялось, що Тайсон Ф'юрі погодився вийти в ринг з Усиком, але за однієї умови.

Також став відомий обов'язковий претендент на чемпіонський пояс Усика.

Раніше було оголошено базову дату бою Усик – Ф'юрі.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Відзначимо, Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: смерть бокс WBC WBO

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