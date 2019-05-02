Поминальні дні: біля Лісового кладовища буде обмежено рух транспорту (схеми)



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Рух маршрутного громадського транспорту залишається без змін

В рамках проведення поминальних днів 5 травня буде обмежно рух транспорту біля Лісового цвинтаря та станції метро «Лісова». Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Києві.

Передбачається обмеження руху транспорту по вулиці Крайній на ділянці від вулиці Братиславської до вулиці Сержа Лифаря.

На вказаних перехрестях на час проведення заходів буде припинено роботу світлофорних об'єктів, регулювання руху здійснюватиметься поліцейськими регулювальниками.

Також для забезпечення роботи підвізних автобусних маршрутів до Лісового цвинтаря передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Кубанської України на ділянці від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка. При цьому рух маршрутного громадського транспорту на цій ділянці зберігається.

Нагадаємо, що розпорядженням КМДА затверджено графік проведення поминальних днів у 2019 році на кладовищах Києва.