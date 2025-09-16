Головна Світ Політика
Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса

Іванна Гончар
Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса
Він зазначив, що цей крок є логічним продовженням нещодавньої операції, проведеної у Вашингтоні
фото: АР

Трамп також анонсував розширення програми на інші міста

Президент США Дональд Трамп оголосив про формування спеціальної групи для боротьби зі зростаючим рівнем злочинності в одному з американських міст. У рамках цієї ініціативи до операції залучатимуться місцева поліція, федеральні агентства та підрозділи Національної гвардії США.

Про нову ініціативу Трамп повідомив під час трансляції з Білого дому, пише «Главком». Він зазначив, що цей крок є логічним продовженням нещодавньої операції, проведеної у Вашингтоні, і має на меті боротьбу з насильницькими злочинами, які значно впливають на безпеку в місті.

«Мемфіс має найвищий рівень насильницької злочинності, найвищий рівень майнових злочинів і третій за рівнем убивств у країні», – зазначив Трамп.

Президент Трамп також анонсував розширення програми на інші міста, зокрема Чикаго, Сент-Луїс та Новий Орлеан.

Нагадаємо, Трамп передав під федеральний контроль місцеве поліцейське управління та розгорнув підрозділи національної гвардії. Він назвав Вашингтон «беззаконним» містом, хоча офіційна статистика поліції свідчить про протилежне.

Тоді кілька тисяч протестувальників пройшли маршем через Вашингтон, округ Колумбія, вимагаючи від президента США Дональда Трампа припинити розгортання військових підрозділів Національної гвардії, які патрулюють вулиці столиці.

