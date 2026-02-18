Головна Світ Соціум
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію
Поліцейські наказали хлопцю кинути зброю, і він виконав вимогу
фото: АР

Подія відбулася напередодні виступу президента США Дональда Трампа

У Вашингтоні поліція затримала 18-річного молодика, який прямував до будівлі Капітолію США зі зарядженою рушницею. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Юнак прибув до району на білому позашляховику Mercedes, припаркувався неподалік, після чого вийшов з автомобіля і побіг у бік будівлі Конгресу. Поліцейські наказали йому кинути зброю, і він виконав вимогу.

Мотиви його дій наразі встановлюються. У чоловіка був тактичний жилет і рукавички, а в автомобілі правоохоронці виявили кевларовий шолом і протигаз.

Інцидент стався менш ніж за три місяці після нападу поблизу Білого дому, під час якого загинув один військовослужбовець Національної гвардії та ще один був поранений.

Крім того, подія відбулася напередодні виступу президента США Дональда Трампа зі щорічною промовою про стан країни в Капітолії.

«Ми дуже серйозно ставимося до підготовки до цієї події і будемо готові забезпечити безпеку», – заявив Салліван.

До слова, влітку 2025 року поблизу Капітолію поліція затримала чоловіка, який перевозив у своєму авто кілька одиниць зброї, зокрема пістолети, лук і стріли.

