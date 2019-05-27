Понад 800 ДТП і 57 травмованих: тижнева кількість аварій на дорогах Києва шокує



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ДТП на Набережному шосе 26 травня Фото: Інформатор

За тиждень на дорогах Києва сталося 23 наїзди на пішоходів

За тиждень з 20 по 26 травня у Києві було зафіксовано 815 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 769), з них 48 з потерпілими (на попередньому тижні 39). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

На дорогах столиці отримали поранення 57 осіб (на попередньому тижні - 49), обійшлося без загиблих (на попередньому тижні загинула одна людина).

Минулого тижня сталося 23 наїзди на пішоходів, з них 9 - на пішохідних переходах.

Поранено 8 мотоциклістів та 3 велосипедисти.

«КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху! Шановні автомобілісти, звертаємо вашу увагу - почалися шкільні канікули!» - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 травня на Броварському проспекті в Києві п'яний водій Ford вилетів на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і влетів в ремонтну огорожу. Також 26 травня на Набережному шосе в Києві сталася потрійна ДТП за участю мотоциклістів. Крім двох байків третім учасником аварії став припаркований автомобіль Skoda Octavia.