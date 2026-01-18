Вагітна киянка стала полонянкою свого житла

Настя живе на 21 поверсті, тож спускатися і підніматися, коли нема світа, їй фізично важко

У одній із багатоповерхівок столиці вже понад 30 годин немає електропостачання. Разом зі світлом зник і ліфт, тож мешканцям доводиться щодня долати десятки поверхів пішки. На 21-му поверсі живе Настя, вона – на сьомому місяці вагітності та чекає на двійню. Кожен вихід з квартири для неї зараз майже неможливий. Єдине місце, де жінка може подихати свіжим повітрям, – балкон. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

«Аудіокнижка або подкаст – виходжу, слухаю, просто дихаю», – розповідає Настя.

Колись вона мріяла про високий поверх і красивий краєвид, але тепер зізнається: цей вид нагадує їй про повітряні бої. У квартирі холодно. Щоб не змерзнути, жінка змушена вдягати кілька шарів одягу. Взимку батареї ледь теплі, а через постійну сирість на вікнах і стінах з’явився грибок.

Уся квартира залежить від електрики. Кухня без світла перетворюється просто на меблі – готувати неможливо. Їжу в контейнерах приносить чоловік, і її часто доводиться споживати холодною.

Води в будинку інколи немає по кілька днів. Після одного з таких відключень через різкий напір у квартирі навіть тріснув замерзлий душ. Старшу доньку Насті довелося відправити до бабусі, де є генератор. А одного разу жінка навіть скидала дитині з балкона сумку з танцювальною формою – спуститися сходами вона фізично не могла.

Попри складні умови, Настя продовжує працювати – проводить онлайн-фітнес-тренування навіть під час блекаутів. Каже, клієнти підтримують її з різних країн.

Переїхати тимчасово могла б до квартири в Трускавці, де тепло і світло майже не вимикають. Але родину тримає робота чоловіка та навчання і заняття дітей у місті.

«Найголовніше – психологічна адаптація. Віра в те, що є щось більше за нас, і що після найважчої зими обов’язково прийде весна», – каже Настя.

