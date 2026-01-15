Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу

Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року

Продовження канікул мають організаційно забезпечити Міністерство освіти і Київська міська держадміністрація

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією київські заклади освіти мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого. Про це прем'єрка написала у своїх соцмережах, посилаючись на рішення Кабміну, інформує «Главком».

За словами Свириденко, продовження канікул мають організаційно забезпечити Міністерство освіти і Київська міська держадміністрація (КМДА). Рішення не поширюється на дитячі садки.

Окрім того, Міністерство освіти разом з обласними військовими адміністраціями країни мають визначити, чи треба в тому чи іншому регіоні тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Нагадаємо, зимові канікули в Києві для школярів тривали з 25 грудня по 11 січня включно. За цей час сталися масовані атаки Росії по енергетиці.

Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

До слова, останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року. У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.