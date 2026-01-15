Головна Київ Новини
search button user button menu button

Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
фото: ДСНС Києва/Facebook

Продовження канікул мають організаційно забезпечити Міністерство освіти і Київська міська держадміністрація 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією київські заклади освіти мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого. Про це прем'єрка написала у своїх соцмережах, посилаючись на рішення Кабміну, інформує «Главком».

За словами Свириденко, продовження канікул мають організаційно забезпечити Міністерство освіти і Київська міська держадміністрація (КМДА). Рішення не поширюється на дитячі садки.

Окрім того, Міністерство освіти разом з обласними військовими адміністраціями країни мають визначити, чи треба в тому чи іншому регіоні тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Нагадаємо, зимові канікули в Києві для школярів тривали з 25 грудня по 11 січня включно. За цей час сталися масовані атаки Росії по енергетиці.

Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

До слова, останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року. У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.

Читайте також:

Теги: Київ школа обстріл опалення канікули навчання столиця Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 2025, 23:02
Проєкт присвячений всім українським енергетикам
Honey, «Завертайло» та ДТЕК встановили арт-обʼєкт «Ялинка Світла» біля Софійської площі
20 грудня, 2025, 15:35
Наслідки атаки на Запоріжжя
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
2 сiчня, 01:19
Мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто
Кличко закликав виїхати з міста. У соцмережах бурхливе обговорення
10 сiчня, 14:55
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
11 сiчня, 07:20
фото з соцмереж
Померла 48-річна жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва 23 грудня
25 грудня, 2025, 17:32
В залежності від кількості снігу до роботи залучається до 12 одиниць снігоочисної техніки одночасно
У Києві на трамвайні маршрути вийшла спецтехніка для очищення колій від снігу
31 грудня, 2025, 14:38
Настоятель Римсько-католицької парафiї св. Миколая у Києвi отець Павло Вишковський демонструє парафіянам документ про передачу храму
Уряд передав костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді: подробиці рішення
7 сiчня, 12:34
Киян закликають за можливості залишатися вдома або користуватися громадським транспортом замість власних автомобілів
До 20 см снігу, ожеледь та дощі: на Київщину насувається циклон
7 сiчня, 18:06

Новини

Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі
Суд визнав винним посадовця Міноборони за сприяння перемозі забудовника у конкурсі
Київрада збільшила фінансування військових на 3 млрд грн
Київрада збільшила фінансування військових на 3 млрд грн
Флігель у «Дворику з воронами» на Рейтарській внесено до переліку щойно виявлених пам’яток
Флігель у «Дворику з воронами» на Рейтарській внесено до переліку щойно виявлених пам’яток
«А сходи чистити має теж ППО». Кияни критикують мера за безгосподарність (відео)
«А сходи чистити має теж ППО». Кияни критикують мера за безгосподарність (відео)
Киянка травмувалася під час катання на санках у парку «Відрадний» (фото)
Киянка травмувалася під час катання на санках у парку «Відрадний» (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua