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Торгові павільйони йдуть під землю. Що зараз відбувається біля метро «Демївська» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Торгові павільйони йдуть під землю. Що зараз відбувається біля метро «Демївська» (фото)
Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно
фото з соцмереж

Причиною ймовірно є аварія в столичному метрополітені, де сталося підтоплення

У Києві над тунелем станції метро Деміївська, яку закрили через терміновий ремонт, почав провалюватися асфальт. Торгові павільйони Деміївського ринку просідають під землю. Відповідні фото з’явилися в соцмережі.

Очевидці опублікували фотографії, на яких видно тріщини та ями в асфальті, а також похилені магазини.

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Територія огороджена, адже ходити поблизу може бути небезпечно.

Причиною ймовірно є аварія в столичному метрополітені, де сталося підтоплення станції «Деміївська».

Зазначимо, що раніше кияни вимагали від Київради вберегти Деміївський ринок від забудови. 

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

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Теги: Київ метро

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