Порядок на виборчих дільницях у Києві охоронятимуть близько 6 тис. поліцейських



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Аби не допустити можливих зривів голосування, додатково сформовано 13 груп вибухотехніків та кінологів

Керівник столичної поліції Андрій Крищенко запевнив, що поліція Києва повністю готова до забезпечення правопорядку під час виборів президента України.

На цьому він наголосив під час спілкування із журналістами про роботу правоохоронців протягом виборчої кампанії та забезпечення правопорядку у день голосування, повідомляє прес-служба поліції Києва.

На території столиці вже створено 13 окружних та 1105 дільничних виборчих комісій. Як зауважив Крищенко, на кожній виборчій дільниці правопорядок забезпечуватимуть не менше двох поліцейських.

«Ще з 25 березня весь особовий склад поліції Києва переведений на посилений режим несення служби. Загалом до охорони правопорядку на дільницях буде залучено близько 6000 поліцейських. Також правоохоронці супроводжуватимуть членів ДВК під час проведення голосування «на дому». До того ж, у кожній окружній виборчій комісії створені резервні мобільні групи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Наголошую: поліція Києва повністю готова до забезпечення правопорядку під час виборів президента України», - зазначив він.

Аби не допустити можливих зривів голосування, додатково сформовано також 13 груп вибухотехніків та кінологів, які оперативно реагуватимуть у випадку надходження повідомлень про замінування виборчих дільниць.

Загалом за час проведення передвиборної кампанії столичні поліцейські склали 56 адміністративних протоколів та розпочали 39 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства. Основна частина із них – це хуліганства: недотримання правил агітації, пошкодження наметів тощо.

«Вкотре наголошую, що на столичних виборчих дільницях забезпечуватиме правопорядок та охоронятиме виборчу документацію виключно поліція Києва, і діятимуть правоохоронці лише в рамках чинного законодавства. Також я хочу звернутися до спостерігачів та членів виборчих комісій із проханням одразу повідомляти поліцейським про виявлені факти порушень під час голосування та підрахунку голосів», - підкреслив Крищенко.

Присутній на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк зауважив, що вже виявляються спроби дестабілізувати ситуацію в нашій державі, в тому числі шляхом поширення недостовірної інформації.

«Ми передбачаємо, що готуються масові фейкові вкидання в інформаційний простір України, аби посіяти паніку серед українського населення та підірвати довіру до органів влади. То ж я звертаюся до всіх громадян із проханням довіряти лише офіційним джерелам інформації», - сказав він.