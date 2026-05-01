Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Зловмисник надавав «клієнтам» поради, інструкції та сприяв уникненню контролю на блокпостах
фото: Національна поліція України

На початку квітня фігурант отримав від «клієнта» обумовлену суму коштів, після чого його затримали правоохоронці в процесуальному порядку

Поліцейські Київської області викрили 46-річного чоловіка, який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. За свої послуги фігурант просив $25 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Слідство встановило, що мешканець регіону розробив механізм виїзду чоловіків призовного віку поза офіційними пунктами пропуску. Зловмисник надавав «клієнтам» поради, інструкції та сприяв уникненню контролю на блокпостах.

За версією слідства, упродовж жовтня 2025 року – квітня 2026 року фігурант під час телефонних розмов пообіцяв одному з чоловіків організувати незаконний перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. Зокрема, він роз’яснював способи безперешкодного виїзду та пропонував варіанти перевезення із використанням спеціально облаштованих місць у транспортному засобі.

У березні цього року під час особистої зустрічі зловмисник повідомив, що вартість таких «послуг» становить $25 тис.

На початку квітня фігурант отримав від «клієнта» обумовлену суму коштів, після чого його затримали правоохоронці в процесуальному порядку.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання порад, усунення перешкод, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці викрили мешканця міста, який видавав себе за генерал-майора та вимагав гроші за «вирішення питань» із проходженням військової служби. Зловмисник намагався «спіймати на гачок» військовослужбовця, запропонувавши широкий спектр своїх «послуг». Він обіцяв «вирішити» питання з проходженням військово-лікарської комісії та швидко зняти чоловіка з військового обліку, оформивши непридатність. Після чого, мав посприяти в його безперешкодному виїзді за кордон. А щоб «клієнти» могли вільно переміщатися вулицями міста, видавав фейкові посвідчення члена громадської організації. За такий сервіс просив $15 тис.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у причетності до схеми ухилення від мобілізації. 

Теги: підозра ухилянти мобілізація Київщина

На Вишгородщині через несправне пічне опалення у вогні загинула літня жінка
Обіцяв виїзд з країни за $25 тис.: на Київщині затримано організатора схеми для ухилянтів
Хто платить за ремонт Дарницької ТЕЦ? Столична влада відповіла на закиди про нестачу грошей
В Києві врятовано борсука, який впав у підтоплений колодязь і повис на дротах (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 травня
2-3 травня низка столичних автобусів і один тролейбус курсуватимуть зі змінами: перелік
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
