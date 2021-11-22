У Києві пройдуть перші електронні земельні торги

Столична влада цифровізує сферу земельних відносин

Столична влада працює над проведенням електронних земельних торгів. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

«Цифровізуємо сферу земельних відносин. Минулого тижня відбулася важлива подія – на Prozorro. Продажі пройшли перші електронні земельні аукціони», – повідомив Оленич.

Посадовець заявив, що завдяки інвентаризації земель місту вдалось актуалізувати інформацію та здійснити добір ділянок.

«Щодо міського земельного кадастру – у ньому достатньо даних, щоб забезпечити ефективну взаємодію електронних систем та проведення торгів. Наразі триває підготовка документів для оголошення. Впевнений, що е-торги зроблять сферу земельних відносин прозорішою та збільшать надходження до міського бюджету», – сказав Оленич.

Перші електронні земельні торги планують провести на початку нового року.

Нагадаємо, у державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» пройшли перші земельні аукціони, станом на 8 листопада у системі оголошено 510 аукціонів на майже 245 млн грн.

Народні депутати вирішили змінити правила купівлі землі, розширивши список тих, хто не може здійснити операцію.

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