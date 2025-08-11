Продовольчі ярмарки у Києві 12-17 серпня: де можна придбати фермерські продукти

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

У всіх районах столиці цього тижня пройдуть традиційні продовольчі ярмарки . Організатори закликають учасників дотримуватись безпеки, а підприємців ще й санітарно-гігієнічних вимог та температурного режиму зберігання продуктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Повідомляється, що з 12 по 17 серпня на ярмарках можна буде придбати свіжі овочі та фрукти, продукцію бджільництва, товари від українських фермерів та виробників.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА оприлюднив адреси, за якими відбуватимуться продовольчі ярмарки цього тижня.

12 серпня (вівторок) 2025 року в:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4;

13 серпня (середа) 2025 року в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

14 серпня (четвер) 2025 року в:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

15 серпня (п’ятниця) 2025 року в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка

Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Повітряних сил та Вузівської), пров. Ковальський (в межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу),

вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4;

16 серпня (субота) 2025 року в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького, вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17;

17 серпня (неділя) 2025 року в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Департамент підприємництва принагідно нагадав підприємцям, що на продовольчих ярмарках діють обмеження через підвищену температуру повітря: від 12:00 заборонено продаж таких товарів без належних умов зберігання: м’ясо та м’ясні вироби без холодильників, молочна продукція без термоконтролю, риба, кондитерські вироби з кремом.