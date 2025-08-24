Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
Представник Трампа проведе декілька зустрічей на тлі переговорів про гарантії безпеки для України
скріншот з трансляції Офісу президента

Кіт Келлог взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності

Спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до України. Він бере участь в урочистостях до Дня Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Келлог візьме участь у молитовному сніданку та інших святкових заходах. Крім того, спецпредставник Трампа проведе зустрічі з лідерами, аби обговорити дипломатичні події. Візит відбувається на тлі переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки.

Келлог бере участь в урочистостях до Дня Незалежності
Келлог бере участь в урочистостях до Дня Незалежності
скріншот з трансляції Офісу президента

Як відомо, святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

Нагадаємо, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог є одним з головних лобістів українських інтересів у Білому домі. Келлог підтримує Україну вже багато років. Ще під час першої адміністрації Трампа, де він мав посаду радника президента США з національної безпеки, Келлог був серед «яструбів», які виступали за жорстку позицію щодо Росії. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Келлог критикував адміністрацію Джо Байдена за нерішучість у підтримці Києва та постійний страх перед міфічними «червоними лініями» Путіна.

Як відомо, через позицію РФ спеціального представника президента США Кіта Келлога не було включено до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, проводила переговори в Алясці.

До слова, зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації став результатом багатомісячних зусиль спецпредставника Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, які намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви.

Читайте також:

Теги: Київ Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меланія Трамп на зустрічі свого чоловіка з Путіним, якому вона у майбутньому напише листа. Фінляндія, 2018 рік
Меланія. Про роль жінки у міжнародній політиці
22 серпня, 20:30
У багатоповерхівці вибито вікна
Нічна атака на Київ: фото та відео потрощеної багатоповерхівки
28 липня, 07:38
Наслідки обстрілів Києва у ніч на 31 липня 2025 року
Внаслідок обстрілу у Києві пошкоджені 16 багатоповерхівок. Прокуратура почала розслідування
31 липня, 10:21
Всі пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені...
Дівчина, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху, втратила батьків
1 серпня, 13:57
Вікторію Рощину поховають на Байковому кладовищі в Києві
Київ попрощався із закатованою у полоні РФ журналісткою Вікторією Рощиною (фото)
8 серпня, 14:40
Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році
На мосту через річку Десенка введено реверсний рух: що треба знати водіям
14 серпня, 10:19
У Києві тривога тривала 10 хвилин
У Києві тривога тривала 10 хвилин
14 серпня, 17:17
Через незахищене вікно або щілину у кватирці у квартиру може залетіти ціла колонія кажанів
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
18 серпня, 12:20
Наслідки загорання травʼяного настилу на Обухівщині
20–21 серпня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
19 серпня, 18:03

Новини

Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)
Станція столичного метро «Майдан Незалежності» запрацювала у звичному режимі
Станція столичного метро «Майдан Незалежності» запрацювала у звичному режимі
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро
У Києві 24 серпня припинить роботу одна з центральних станцій метро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
88K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
70K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
11K
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
7047
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua