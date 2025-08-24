Спецпредставник Трампа прибув до Києва (фото)

Кіт Келлог взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності

Спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до України. Він бере участь в урочистостях до Дня Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Келлог візьме участь у молитовному сніданку та інших святкових заходах. Крім того, спецпредставник Трампа проведе зустрічі з лідерами, аби обговорити дипломатичні події. Візит відбувається на тлі переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки.

Келлог бере участь в урочистостях до Дня Незалежності скріншот з трансляції Офісу президента

Як відомо, святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

Нагадаємо, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог є одним з головних лобістів українських інтересів у Білому домі. Келлог підтримує Україну вже багато років. Ще під час першої адміністрації Трампа, де він мав посаду радника президента США з національної безпеки, Келлог був серед «яструбів», які виступали за жорстку позицію щодо Росії. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Келлог критикував адміністрацію Джо Байдена за нерішучість у підтримці Києва та постійний страх перед міфічними «червоними лініями» Путіна.

Як відомо, через позицію РФ спеціального представника президента США Кіта Келлога не було включено до складу американської делегації, яка у п’ятницю, 15 серпня, проводила переговори в Алясці.

До слова, зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації став результатом багатомісячних зусиль спецпредставника Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, які намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви.