На Печерську двоє одеситів підпалили Audi столичного підприємця (фото, відео)

Зловмисники кинули в автомобіль палаючу пляшку з невідомою речовиною, внаслідок чого сталось загоряння

Правоохоронці встановлюють ймовірного замовника злочину

У ніч на четвер, 29 липня, стався підпал автомобіля Audi на вулиці Тютюнника у Печерському районі столиці. На місце негайно прибули оперативники та слідчі, які задокументували злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході відпрацювання кримінального правопорушення працівники карного розшуку розкрили зухвалий злочин та затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у підпалі автомобіля місцевого мешканця.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника столичного главку поліції Віктор Нечитайло розповів, що до злочину спільники готувались заздалегідь: «Попередньо ми встановили, що чоловіки прийшли до авто вже з підпаленою пляшкою, а для скоєння злочину обрали нічний час, щоби уникнути свідків. Прибувши на місце, спільники кинули в іномарку пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною, внаслідок чого вона загорілась. Після скоєння злочину чоловіки намагалися втекти, однак правоохоронці через деякий час зупинили та затримали їх».

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Києва затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились уродженці Одеси, 1974 та 1978 років народження, раніше судимі за майнові злочини.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб прибула з Одеси до Києва в середині липня 2021 року. Маючи на меті знищення майна потерпілого, підозрювані понад тиждень здійснювали за ним стеження, вивчаючи маршрути пересування та місця, де він залишає автомобіль. Дочекавшись коли потерпілий залишить автомобіль поруч із будинком на вул. В. Тютюнника, палії кинули в Audi SQ5 підпалену пляшку із легкозаймистою речовиною, від якої автомобіль загорівся.

«Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі повідомили зловмисникам про підозру та готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення», – повідомив Нечитайло.

Окрім цього, правоохоронці встановлюють ймовірного замовника злочину, його обставини та мотиви. Триває досудове розслідування.