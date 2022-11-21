Посеред Києва спалахнуло авто, всередині знайшли тіло жінки (відео)

Рятувальники загасили та виявили в автомобілі труп невстановленої жінки на водійському сидінні

У Києві в неділю, 20 листопада, на вулиці Колекторна, спалахнув автомобіль. На місці події правоохоронці виявили тіло невідомої жінки. Про це у коментарі ТСН.ua повідомили в пресслужбі поліції Києва.

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На місці події працювали пожежники та поліція. Рятувальники загасили та виявили в автомобілі труп невстановленої жінки на водійському сидінні.

Попередньо з’ясовано, що автомобіль їхав по вул. Колекторна та почав горіти, потім зупинився і було чути звук, схожий на вибух, після чого полум'ям було охоплено весь автомобіль.

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Попередньо автомобіль обладнаний бензином та газом. Наразі у поліції встановлюють, що могло стати причиною трагедії.

Напередодні у Києві збільшили кількість техніки та людей для прибирання снігу.

Раніше повідомлялося, що КМДА не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла.

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Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.