Посеред Києва спалахнуло авто, всередині знайшли тіло жінки (відео)
Рятувальники загасили та виявили в автомобілі труп невстановленої жінки на водійському сидінні
У Києві в неділю, 20 листопада, на вулиці Колекторна, спалахнув автомобіль. На місці події правоохоронці виявили тіло невідомої жінки. Про це у коментарі ТСН.ua повідомили в пресслужбі поліції Києва.
На місці події працювали пожежники та поліція. Рятувальники загасили та виявили в автомобілі труп невстановленої жінки на водійському сидінні.
Попередньо з’ясовано, що автомобіль їхав по вул. Колекторна та почав горіти, потім зупинився і було чути звук, схожий на вибух, після чого полум'ям було охоплено весь автомобіль.
Попередньо автомобіль обладнаний бензином та газом. Наразі у поліції встановлюють, що могло стати причиною трагедії.
Напередодні у Києві збільшили кількість техніки та людей для прибирання снігу.
Раніше повідомлялося, що КМДА не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла.
Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
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