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    Не поділили картоплю фрі. Біля запорізького McDonald's сталася стрілянина

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    Ніхто з чоловіків не захотів поступатися порцією картоплі фрі - Не поділили картоплю фрі. Біля запорізького McDonald's сталася стрілянина

    Ніхто з чоловіків не захотів поступатися порцією картоплі фрі

    Фото: Joe Raedle

    Стрілок утік з місця злочину, але його особу вдалося встановити.

    У Запоріжжі клієнти ресторану швидкого харчування McDonald's не поділили замовлення й один із відвідувачів вистрілив в іншого із травматичного пістолета. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Зазначається, що стрілянина сталася біля віконця видачі замовлень для водіїв.

    Два клієнти замовили картоплю фрі, а коли співробітник фастфуду сказав, що страва готова, то ніхто з чоловіків не захотів поступатися порцією.

    Гості ресторану почали сперечатися, чиє це замовлення, а потім один чоловік вистрілив у стегно своєму «картопляному конкуренту» із травматичного пістолета.

    Очевидцям вдалося забрати зброю у стрілка. До приїзду поліції чоловік зумів втекти, проте його особа встановлено. Тепер любителю картоплі фрі загрожує до семи років позбавлення волі.

    До слова, правоохоронці затримали чоловіка, який підстрелив в Умані двох хасидів.

    Теги: Національна поліція України Запоріжжя кримінал чоловік харчування стрілянина McDonald's
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    Не поділили картоплю фрі. Біля запорізького McDonald's сталася стрілянина