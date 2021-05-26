Не поділили картоплю фрі. Біля запорізького McDonald's сталася стрілянина
Ніхто з чоловіків не захотів поступатися порцією картоплі фрі
Стрілок утік з місця злочину, але його особу вдалося встановити.
У Запоріжжі клієнти ресторану швидкого харчування McDonald's не поділили замовлення й один із відвідувачів вистрілив в іншого із травматичного пістолета. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що стрілянина сталася біля віконця видачі замовлень для водіїв.
Два клієнти замовили картоплю фрі, а коли співробітник фастфуду сказав, що страва готова, то ніхто з чоловіків не захотів поступатися порцією.
Гості ресторану почали сперечатися, чиє це замовлення, а потім один чоловік вистрілив у стегно своєму «картопляному конкуренту» із травматичного пістолета.
Очевидцям вдалося забрати зброю у стрілка. До приїзду поліції чоловік зумів втекти, проте його особа встановлено. Тепер любителю картоплі фрі загрожує до семи років позбавлення волі.
До слова, правоохоронці затримали чоловіка, який підстрелив в Умані двох хасидів.