Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва
99,9% статутного капіталу компанії належить американському бізнесмену-мільярдеру Джеффрі Престону Безосу
Засновник Amazon Джефф Безос став кінцевим бенефіціаром компанії, зареєстрованої в Україні

В Україні було зареєстровано представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, кінцевим бенефіціаром якої є засновник Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос. Юридична особа розташована у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстри.

TWP Ukraine LLC: чим займається компанія

Згідно даних YouControl, представництво компанії було зареєстровано на початку січня 2025 року. Офіс TWP Ukraine LLC розташований неподалік Київського апеляційного суду. Згідно з реєстраційними документами, компанія працюватиме у сфері надання інформаційних послуг та в сегменті інформаційних агентств.

Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва фото 1
Згідно з даними Opendatabot, Директором представництва є адвокат Максим Махиня, який пов'язаний з юридичною та патентною фірмою «Грищенко та Партнери».

Засновник Amazon відкрив філію своєї компанії в центрі Києва фото 2
Походження та власність

Материнська компанія зареєстрована у штаті Делавер (США), що відомий своїми сприятливими умовами для бізнесу.  Офіс компанії у США розташований у Corporation Trust Center в місті Вілмінгтон. Цей центр є дочірньою структурою міжнародної корпорації Wolters Kluwer і виступає реєстраційним агентом для сотень тисяч компаній у США та за його межами. За даними 2012 року, за адресою Corporation Trust Center було зареєстровано понад 285 тисяч компаній, що робить його одним із найбільших хабів корпоративної реєстрації у світі.

Власником 99,9% статутного капіталу компанії виступає сам Джеффрі Престон Безос – американський бізнесмен і один із найбагатших людей світу. Компанія була офіційно зареєстрована 30 жовтня 2024 року під номером 7684965. Це означає, що структура є відносно новою, але з самого початку позиціонується як інструмент для розвитку нових напрямків діяльності мільярдера.

Поява компанії в Україні може бути пов’язана з розвитком проєктів у Східній Європі, зокрема у сфері штучного інтелекту, проте наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, власники онлайн-ретейлерів, такі як мільярдер Джефф Безос, засновник Amazon, можуть бути ув'язнені за незаконний продаж ножів підліткам до 18 років. Про це інформує «Главком»  із посиланням на The Daily Telegraph.

Журналісти The Daily Telegraph  посилаючись на дані, отримані від МВС Сполученого Королівства пишуть, що подібним підприємцям інтернет-компаній «загрожує до двох років в'язниці, якщо вони дозволять продавати ножі дітям» відповідно до нових законодавчих заходів уряду лейбористів.

Теги: Київ Amazon Джефф Безос

