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Київ накрило небезпечне метеорологічне явище

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ накрило небезпечне метеорологічне явище
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото ілюстративне

Столицю накрив густий туман

Сьогодні, 6 листопада, мешканці столиці стостерігають густий туман. Синоптики повідомляють, що він протримається до кінця доби. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. Видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Київ накрило небезпечне метеорологічне явище фото 1

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, в Україні дощі пройдуть на півночі країни та на Вінниччині. Також можливі опади у західних регіонах.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Київ прогноз погоди Укргідрометцентр

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