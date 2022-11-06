Київ накрило небезпечне метеорологічне явище

Столицю накрив густий туман

Сьогодні, 6 листопада, мешканці столиці стостерігають густий туман. Синоптики повідомляють, що він протримається до кінця доби. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. Видимість 200-500 м», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, в Україні дощі пройдуть на півночі країни та на Вінниччині. Також можливі опади у західних регіонах.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.