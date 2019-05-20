Потри і приборкай свого дракона: у Києві встановили ще одну міні-скульптурку (фото)



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Скульптурку Кирила Кожум’яки встановлено на Рибальському острові Фото: Шукай

У столиці встановлено вже 15 бронзових міні-скульптур

У суботу, 18 травня, у Києві було відкрито п'ятнадцяту міні-скульптурку проекту «Шукай». \

Скульптурку Кирила Кожум’яки встановлено на Рибальському острові.

«Ми встановили Кирила Кожум'яку - легендарного київського богатиря. На честь славного Кожум'яки було названо урочище Кожум'яки, в якому він, власне кажучи, і жив. І шкіри м'яв. Сьогодні цей район називається Воздвиженка. На Рибальському острові, на якому знаходиться клуб («5 елемент». – Ред.), Кирило теж бував…» - розповіли автори проекту «Шукай» у Facebook.

«Наш скульптурка - Кожум'яка приручив Змія, Змій посміхається і посміхається до нього. Він став добрим. Але Кожум’яку боїться», - кажуть автори.

Скульптурку потрібно потерти, щоб приборкати своїх драконів.

Скульптор Марко Галенко. Ідея скульптурки - маркетинг-директор клубу Сергій Щербій.

Адреса: вулиця Електриків, 29а, клуб здорових задоволень «5 елемент», ліворуч від входу. 53-й автобус з Контрактової площі, від кінцевої до кінцевої.

Нагадаємо, до цього у Києві було встановлено вже 14 міні-скульптур проекту «Шукай». Остання з них - «Золоті ворота» на фасаді будинку на Ярославовому Валу, 21/20а поблизу станції метро «Золоті ворота».