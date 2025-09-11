Рух вулицею Братиславською обмежено до 31 жовтня (схема)

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження при плануванні маршруту

Із 10 вересня до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Братиславською в Деснянському районі столиці. Обмеження діятимуть на правій смузі на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Братиславської, 54 у напрямку Броварського проспекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що дорожники починають капітальний ремонт дощової каналізації на вулиці Братиславській. Ремонт передбачає укладання нових трубопроводів, влаштування нових люків і зливоприймачів, благоустрій прилеглої території.

У «Київавтодорі» зазначають, що дощова каналізація збудована понад 50 років тому та з того часу жодного разу капітально не ремонтувалася.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково буде обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста.