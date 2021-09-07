У Росії покарали священника, який закликав патріарха Кирила показати доходи

Роман (Степанов) запропонував РПЦ повернути довіру людей

Ієрею Роману Степанову, який на своєму YouTube-каналі закликав патріарха Кирила розкрити інформацію про свої доходи, митрополит Чебоксарський і Чуваський Саватій (Антонов) заборонив вести богослужіння, повідомляє сайт Чуваської митрополії.

У документі стверджується, що він нібито «вживав важкі наркотики і вступив у блудне співжиття з іншою жінкою». Також Романа звинуватили в прагненні до публічної популярності.

«Зі скорботою констатую, що багаторазові умовляння і спроби надати вам духовну допомогу, в якій ви, внаслідок допущених вами важких моральних падінь, безумовно, потребуєте, були відкинуті вами. Рятівним шляхом покаяння ви вважали за краще обрати прагнення до публічної популярності, промінявши безцінний дар священства на всі інші немочі марнославство і гординю», – написано в указі.

Митрополит Саватій наказав Степанову відправитися в Свято-Троїцький чоловічий монастир в Чебоксарах, де ієрей буде виконувати обов'язки псаломщика. У разі відмови Степанова прийняти рішення церковного суду йому погрожують позбавленням сану.

Як зазначається, у своєму недавньому відео священник, пояснюючи необхідність декларування доходів, заявляв, що церква після цього зуміє повернути довіру людей. Серед його інших його закликів до РПЦ - «перестати бути організацією, в якій затемнюється, замовчується і забовтується беззаконня, зловживання і використання свого службового і духовного авторитету».

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