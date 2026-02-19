Головна Світ Соціум
У Псковській області РФ розгорілась масштабна пожежа на нафтобазі (відео)

Іванна Гончар
скриншот з відео

Влада попередила про можливе уповільнення мобільного інтернету в регіоні

У місті Великі Луки Псковської області Росії в ніч на 19 лютого спалахнула пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком»

Губернатор регіону Михайло Ведерніков згодом підтвердив атаку. За його словами, внаслідок удару БпЛА на Великолукській нафтобазі загорівся резервуар із нафтопродуктами. Попередньо, постраждалих немає.

Місцеві жителі раніше повідомляли про кілька вибухів у місті. У соцмережах також з’явилися фото та відео, на яких видно яскраве полум'я.

Також влада попередила про можливе уповільнення мобільного інтернету в регіоні. Крім того, в аеропорту Пскова запроваджено тимчасові обмеження.

Раніше повідомлялось, що у Краснодарському краї РФ триває ліквідація пожежі на Ільському нафтопереробному заводі, що спалахнула після атаки безпілотників у ніч на 17 лютого. 

