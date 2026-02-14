Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 14 лютого 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Одесу, Чернігівщину, Київщину, є руйнування та постраждалі, президент США Дональд Трамп хотів би зміни влади в Ірані, український лідер Володимир Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру.

Трамп висловився про зміну влади в Ірані

Президент США Дональд Трамп відкрито підтримав ідею зміни режиму в Тегерані, заявивши, що падіння ісламського клерикалізму стало б позитивним кроком для світу. Ці слова пролунали на тлі підготовки США до можливих військових дій проти Ірану та посилення присутності ВМС у регіоні.

Ядерна програма – лише частина претензій. США та Ізраїль наполягають на нейтралізації ракетної програми Ірану та припиненні фінансування груп ХАМАС і «Хезболла».

Удар по Одесі

Вночі 14 лютого російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа.

Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру

Президент України Володимир Зеленський у межах Мюнхенської конференції з безпеки дав інтерв’ю виданню Politico, у якому закликав адміністрацію Дональда Трампа до радикального посилення тиску на Кремль. Він наголосив, що наразі лише Сполучені Штати мають достатній фінансовий та політичний вплив, щоб змусити Росію припинити агресію.

Коментуючи заклики Вашингтона до поступок, Зеленський зазначив, що Україна вже зробила чимало кроків назустріч, тоді як агресор ігнорує будь-які домовленості. «Світ уже пішов на найбільший компроміс – Путін та його оточення досі не за ґратами. Ми погодилися на припинення вогню, але Росія відмовилася», – підкреслив Президент, критикуючи спроби схилити Київ до територіальних поступок на Донбасі без жодних зустрічних жертв з боку РФ.

Росія атакувала Київщину безпілотниками

У ніч на 14 лютого російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру Київської області, внаслідок чого постраждали мирні мешканці. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі поранення отримали двоє людей. У чоловіка діагностовано численні осколкові травми обличчя, шиї та рук. Жінка госпіталізована із закритим переломом передпліччя. Обом постраждалим наразі надають допомогу в лікарні.

РФ вдарила по Чернігівщині

Російські війська завдали авіаудару по адміністративному центру Новгород-Сіверської громади, що на прикордонні Чернігівської області. Про це повідомив очільник місцевої РВА Олександр Селіверстов.

За попередніми даними, ворог застосував ударний дрон типу «Герань». Внаслідок прямого влучання будівля районної державної адміністрації зазнала катастрофічних руйнувань і майже повністю знищена.

