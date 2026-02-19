Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки
КМДА розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене проведення слідства відповідно до вимог чинного законодавства
фото: Київська міська рада

Міські служби продовжують працювати у штатному режимі  

Сьогодні, 19 лютого, у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор», окремих підприємствах, що забезпечують вулично-дорожнє утримання столиці, а також у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА відбуваються слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу КМДА.

Повідомляється, що процесуальні заходи здійснюються в межах досудового розслідування на підставі судових рішень. Працівники підприємств і структурних підрозділів надають усі запитувані документи й пояснення, співпрацюють із правоохоронними органами та не перешкоджають проведенню слідчих дій.

«Змушені констатувати, що регулярне проведення обшуків та інших процесуальних заходів у підрозділах, які працюють у цілодобовому режимі та забезпечують безперервну роботу міської інфраструктури, створює атмосферу постійного тиску та суттєво ускладнює організацію виробничих процесів. Часті слідчі дії негативно впливають на морально-психологічний стан колективів», – зазначили у КМДА.

Як зазначають у пресслужбі, працівники та керівники підприємств, які щоденно забезпечують утримання вулично-дорожньої мережі, безпеку руху та стабільну роботу транспорту, потребують передусім стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Натомість, наголошують у КМДА, постійна напруга та інформаційний фон і відверті маніпуляції довкола таких заходів деморалізують людей і створюють ризики для кадрової стійкості галузі.

КМДА розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене проведення слідства відповідно до вимог чинного законодавства. Міські служби продовжують працювати у штатному режимі та виконувати свої професійні обов’язки, забезпечуючи життєдіяльність столиці.

Слідчі дії відбуваються на тлі гучного розслідування щодо незадовільного утримання доріг. Нещодавно столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів).

Посадовців звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: цієї зими через критичний стан доріг та тротуарів до травмпунктів звернулися 6 169 осіб, з яких 1 221 потребувала термінової госпіталізації.

Читайте також:

Теги: столица Київавтодор місцева влада Київ обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1 лютого, 15:00
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
25 сiчня, 18:57
У столиці піднялися ціни на таксі
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
26 сiчня, 18:23
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18
Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла
Платіжки за січень будуть іншими. Зеленський дав доручення щодо киян, які залишилися без тепла
30 сiчня, 12:01
Від ранку фіксується ускладнення руху на основних автошляхах столиці, а також значні затори на в'їздах до міста
Київ скували затори: сніг, ожеледиця та перекриття доріг паралізували рух
5 лютого, 12:39
Масштабний прорив труб у столичному ЖК «Корона», січень 2026 року
Як киянам отримати 40 тис. грн допомоги після затоплення квартири: рішення Київради
10 лютого, 15:47
Відкриття виставки «Київ – Харків: одне життя» у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України
Куди сходити у Києві 16-22 лютого: перелік культурних подій
14 лютого, 19:00
Підозрювана у незаконному переправленні немовляти через кордон
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
16 лютого, 11:58

Новини

Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки
Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки
Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
Метро «Лук’янівська»: другий вихід, пошкоджений сім разів росіянами, знову працює
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
Річниця Революції Гідності: програма заходів у Києві 20 лютого 2026 року
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
«З’їдають» 60 тонн за годину: де у Києві працюють канадські снігоплавильні установки
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
На Білоцерківщині шкільний автобус із дітьми потрапив у ДТП (фото)
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки
Місцева влада турбується тільки про себе? КМДА почала вибірково збивати бурульки

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua