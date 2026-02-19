Дорожній колапс у столиці. У Департаменті транспорту КМДА почалися обшуки

КМДА розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене проведення слідства відповідно до вимог чинного законодавства

Міські служби продовжують працювати у штатному режимі

Сьогодні, 19 лютого, у приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор», окремих підприємствах, що забезпечують вулично-дорожнє утримання столиці, а також у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА відбуваються слідчі дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на преслужбу КМДА.

Повідомляється, що процесуальні заходи здійснюються в межах досудового розслідування на підставі судових рішень. Працівники підприємств і структурних підрозділів надають усі запитувані документи й пояснення, співпрацюють із правоохоронними органами та не перешкоджають проведенню слідчих дій.

«Змушені констатувати, що регулярне проведення обшуків та інших процесуальних заходів у підрозділах, які працюють у цілодобовому режимі та забезпечують безперервну роботу міської інфраструктури, створює атмосферу постійного тиску та суттєво ускладнює організацію виробничих процесів. Часті слідчі дії негативно впливають на морально-психологічний стан колективів», – зазначили у КМДА.

Як зазначають у пресслужбі, працівники та керівники підприємств, які щоденно забезпечують утримання вулично-дорожньої мережі, безпеку руху та стабільну роботу транспорту, потребують передусім стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Натомість, наголошують у КМДА, постійна напруга та інформаційний фон і відверті маніпуляції довкола таких заходів деморалізують людей і створюють ризики для кадрової стійкості галузі.

КМДА розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене проведення слідства відповідно до вимог чинного законодавства. Міські служби продовжують працювати у штатному режимі та виконувати свої професійні обов’язки, забезпечуючи життєдіяльність столиці.

Слідчі дії відбуваються на тлі гучного розслідування щодо незадовільного утримання доріг. Нещодавно столична прокуратура оголосила підозри дев’ятьом керівникам комунальних служб (зокрема ШЕУ семи районів).

Посадовців звинувачують у службовій недбалості, що призвела до масового травматизму: цієї зими через критичний стан доріг та тротуарів до травмпунктів звернулися 6 169 осіб, з яких 1 221 потребувала термінової госпіталізації.