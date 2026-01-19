Головна Київ Новини
Пожежа в п'ятиповерхівці у Солом'янському районі: врятовано чотирьох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пожежа в п’ятиповерхівці у Солом’янському районі: врятовано чотирьох людей
Загорання сталося у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У Солом'янському районі столиці сьогодні, 19 січня, сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на вулиці Сім'ї Бродських надійшло о 08.06. 

«На місці встановлено, що сталося загорання в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідовано о 08:39 на площі 10 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.  

Нагадаємо, 16 січня у Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку, загоряння сталося на вулиці Сергія Данченка.На момент прибуття підрозділів горіли дах і другий поверх будівлі. Пожежа встигла охопити площу близько 100 квадратних метрів. Вогнеборці залучали додаткову автоцистерну для підвозу води.

У ніч проти 15 січня в селі Дмитрівка Бучанського району сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь забрав життя жінки та відправив на лікарняні ліжка всю її родину.

