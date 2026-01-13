Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»

Унаслідок атаки на Харківщину загинуло чотири людини

Уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

Ворожий обстріл спричинив масштабні пожежі фото: ДСНС

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці події під загрозою постійних.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня російські терористи атакували безпілотниками передмістя Харкова.

До слова, 31 грудня 2025 року під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрону впали на автодвір сортувального термінала «Нової пошти». Через пожежу було знищено понад сотню посилок.