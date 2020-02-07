Працівник столичного магазину техніки виграв 16 ґаджетів (фото)



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Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі Фото: Нацполіція

Скориставшись службовим становищем, чоловік викрав товар на суму майже 80 тис. грн

До столичної поліції від керівництва одного з мережевих магазинів техніки надійшло звернення про те, що під час проведення інвентаризації виявлена нестача товару. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до зникнення ґаджетів причетний співробітник магазину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські проаналізували записи з камер відеоспостереження та з’ясували, що 53-річний вантажник мав доступ до підсобних приміщень та складу. Чоловік розпаковував ґаджети та по одному виносив їх через пункт пропуску.

У подальшому зловмисник зізнався, що забирав лише телефони та смарт-годинники, які потім здавав у ломбарди. Правоохоронці встановили 16 фактів крадіжок, а загальна сума збитків становить 80 тис. гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.