Практично все керівництво Лук’янівського СІЗО звільнене
-
Розсилка
Територія Київського слідчого ізолятора
Після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО
Цього року майже 40 співробітників пенітенціарної системи отримали підозру у вчиненні злочинів.
Про це заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
«Минулого року затримано понад 100 співробітників, які скоювали злочини. В цьому році більше 37 співробітників пенітенціарної системи вже отримали підозру», - зазначив він в ефірі каналу «112 Україна».
Коментуючи події в Лук'янівському СІЗО, де екс-бійці «Торнадо» на початку серпня влаштували бунт, заступник міністра юстиції нагадав, що «на сьогодні двом співробітникам СІЗО вже пред'явлені підозри, вони арештовані, знаходяться в СІЗО Міністерства внутрішніх справ».
«Крім того, практично все керівництво Київського СІЗО звільнене, ми зараз проводимо ротацію. У нас напрацьований план і ми будемо проводити ротацію персоналу із інших установ виконання покарань», - розповів Чернишов.
Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.
Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.
Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.
10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».
16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.
Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.
Джерело: Укрінформ