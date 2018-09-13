Практично все керівництво Лук’янівського СІЗО звільнене



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Територія Київського слідчого ізолятора

Після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО

Цього року майже 40 співробітників пенітенціарної системи отримали підозру у вчиненні злочинів.

Про це заявив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

«Минулого року затримано понад 100 співробітників, які скоювали злочини. В цьому році більше 37 співробітників пенітенціарної системи вже отримали підозру», - зазначив він в ефірі каналу «112 Україна».

Коментуючи події в Лук'янівському СІЗО, де екс-бійці «Торнадо» на початку серпня влаштували бунт, заступник міністра юстиції нагадав, що «на сьогодні двом співробітникам СІЗО вже пред'явлені підозри, вони арештовані, знаходяться в СІЗО Міністерства внутрішніх справ».

«Крім того, практично все керівництво Київського СІЗО звільнене, ми зараз проводимо ротацію. У нас напрацьований план і ми будемо проводити ротацію персоналу із інших установ виконання покарань», - розповів Чернишов.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

10 серпня щодо двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження через їхню допомогу екс-бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

16 серпня стало відомо, що після бунту «торнадівців» Міністерство юстиції прийняло рішення про звільнення всього керівного складу Лук’янівського СІЗО.

Військовою прокуратурою у справі щодо бунту торнадівців у Лук’янівському СІЗО повідомлено про підозру чотирьом бійцям.

Читайте також матеріал «Главкома»:

Джерело: Укрінформ