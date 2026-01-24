Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні
Мурманськ та Североморськ другу добу без світла
фото з відкритих джерел

Причиною аварії влада назвала серйозне пошкодження п'яти опор ЛЕП

У Мурманську на тлі блекауту розгорнули польові кухні «з можливістю зарядити телефон» і пункти роздачі продуктів. Як повідомляє «Главком», про це пишуть російські медіа.

Причиною аварії влада назвала серйозне пошкодження п'яти опор ЛЕП. Нові опори зараз везуть з інших регіонів.

В області діють віялові відключення електрики, влада ввела режим підвищеної готовності.

Тим часом, місто Североморськ у Мурманській області, яке є головною базою Північного флоту, також без світла. Кораблі перевели на автономний режим енергозабезпечення.

Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні фото 1

Раніше стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про недбалість. Слідство підозрює енергетиків, які нібито не забезпечили «належний стан ліній електропередачі і не вжили своєчасних заходів після аварій». В результаті відключення електроенергії відбулося в тому числі і на об'єктах критичної інфраструктури.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що в частині Мурманська і Сєвєроморська зникло світло. Причиною цьому нібито стали несприятливі погодні умови.

Також у Республіці Комі у місті Сиктивкар нещодавно було зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням. Росіяни жалілися, що у Сиктивдинському районі (селище Пичим) за час новорічних свят світло вимикали чотири рази, причому тривалість кожного відключення складала від 12 до 18 годин.

Проблеми з мережами загострилися і в останні дні: 18 січня електроенергія зникла ввечері та з’явилася лише вночі 19 січня. Вже сьогодні вранці, близько 07:00, відбулося повторне відключення, яке тривало до обіду. Повідомляється, що значна частина приватного сектору використовує електричне опалення.

Як відомо, 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Читайте також:

Теги: електроенергія слідство блекаут влада росіяни відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирішальний етап війни попереду. Чи витримає Росія?
Вирішальний етап війни ще попереду
6 сiчня, 12:08
Речниця МЗС РФ закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
25 грудня, 2025, 20:24
Місто опинилося без світла внаслідок російського обстрілу
У Вишгороді повністю відновлено електропостачання
31 грудня, 2025, 07:31
колаж: glavcom.ua
Як будуть вимикати світло 20 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
19 сiчня, 18:02
Новий безпечний конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива заживлені від об’єднаної енергосистеми України
Чорнобильську АЕС заживлено після російського обстрілу
20 сiчня, 17:29
Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів
Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню: де воно діятиме
28 грудня, 2025, 15:58
Масштабний блекаут паралізував Запорізьку область після обстрілу російських окупантів
Усі котельні на Запоріжжі забезпечені електроживленням
8 сiчня, 07:05
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14
Кличко від імені киян подякував полякам за допомогу під час подолання енергетичної кризи
Варшава відправила Києву партію генераторів різної потужності
Вчора, 15:04

Соціум

Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
Мурманськ та Североморськ без світла, на вулицях працюють польові кухні
Мурманськ та Североморськ без світла, на вулицях працюють польові кухні
У Мурманській області військовий зґвалтував свою падчерку, доки дружина була в пологовому
У Мурманській області військовий зґвалтував свою падчерку, доки дружина була в пологовому
США застосували у Венесуелі невідому зброю: Трамп розповів, що це було
США застосували у Венесуелі невідому зброю: Трамп розповів, що це було
Росія витратила на поховання та меморіали окупантам рекордні 128 млн рублів у 2025 році
Росія витратила на поховання та меморіали окупантам рекордні 128 млн рублів у 2025 році
Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса
Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua