Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні

У Мурманську на тлі блекауту розгорнули польові кухні «з можливістю зарядити телефон» і пункти роздачі продуктів. Як повідомляє «Главком», про це пишуть російські медіа.

Причиною аварії влада назвала серйозне пошкодження п'яти опор ЛЕП. Нові опори зараз везуть з інших регіонів.

В області включені…

В області діють віялові відключення електрики, влада ввела режим підвищеної готовності.

Тим часом, місто Североморськ у Мурманській області, яке є головною базою Північного флоту, також без світла. Кораблі перевели на автономний режим енергозабезпечення.

Раніше стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про недбалість. Слідство підозрює енергетиків, які нібито не забезпечили «належний стан ліній електропередачі і не вжили своєчасних заходів після аварій». В результаті відключення електроенергії відбулося в тому числі і на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що в частині Мурманська і Сєвєроморська зникло світло. Причиною цьому нібито стали несприятливі погодні умови.

Також у Республіці Комі у місті Сиктивкар нещодавно було зафіксовано масштабні перебої з електропостачанням. Росіяни жалілися, що у Сиктивдинському районі (селище Пичим) за час новорічних свят світло вимикали чотири рази, причому тривалість кожного відключення складала від 12 до 18 годин.

Проблеми з мережами загострилися і в останні дні: 18 січня електроенергія зникла ввечері та з’явилася лише вночі 19 січня. Вже сьогодні вранці, близько 07:00, відбулося повторне відключення, яке тривало до обіду. Повідомляється, що значна частина приватного сектору використовує електричне опалення.

Як відомо, 14 січня в місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську.

До слова, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.