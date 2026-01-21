Головна Київ Новини
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
На замовлення росіян чоловік підпалив автомобіль в Оболонському районі
фото: поліція Києва/Facebook

Замовник пообіцяв палію грошову винагороду у розмірі $1,5 тис. за знищення автівки військового, проте обіцяні гроші виконавець так і не отримав

Поліція Києва та СБУ затримали зловмисника, який на замовлення ворога підпалив автомобіль військовослужбовця в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

За даними поліції, на спецлвнію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському горить автомобіль Mitsubishi. На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального управління поліції та співробітники ДСНС.

Понівечена палієм автівка військовослужбовця
Понівечена палієм автівка військовослужбовця
фото: поліція Києва

Правоохоронці встановили, що транспортний засіб належить військовослужбовцю, який боронить країну на фронті. Під час огляду місця злочину поліцейські виявили пляшки від засобу для розпалювання, а проаналізувавши відео з камер спостереження, ідентифікували й особу палія. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Речові докази
Речові докази
фото: поліція Києва

Оперативники Оболонського управління поліції із залученням аналітиків кримінального аналізу, спільно з працівниками СБУ встановили, що фігурант отримав замовлення на підпал через месенджер від так званого «куратора».

За підозрою у підпалі затриманий 29-річний місцевий мешканець столиці
За підозрою у підпалі затриманий 29-річний місцевий мешканець столиці
фото: поліція Києва

За даними слідства, зловмисник, обравши транспортний засіб, вилив на капот позашляховика легкозаймисту рідину та підпалив. Представник ворожих спецслужб пообіцяв йому за знищення автівки військового грошову винагороду у розмірі $1,5 тис., проте обіцяні гроші виконавець так і не отримав.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Згідно з санкцією статті, фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі. 

Раніше поліцейські затримали 18-річного юнака, який за завданням ворожих спецслужб підпалив автомобілі біля автозаправної станції в Оболонському районі столиці. Слідство встановило, що молодик знайшов в інтернеті оголошення про «роботу», яка полягала у підпалах транспортних засобів на території Києва за визначену оплату, та зв'язався з анонімним «роботодавцем». Надалі, фігурант отримав чіткі інструкції від «куратора» щодо об'єктів, які треба підпалити.

До слова,  у минулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. 

