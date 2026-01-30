Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані

Протягом минулої ночі на Троєщині до опалення підключили 50 будинків

Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, переважна більшість будинків без опадення знаходиться на Троєщині. Частина – в кількох інших районах столиці.

«Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі – ще 50», - уточнив міський голова.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,