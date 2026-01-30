Головна Київ Новини
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані
Комунальники й енергетики продовжують працювати
фото: ДСНС Києва/Facebook

Протягом минулої ночі на Троєщині до опалення підключили  50 будинків

Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, переважна більшість будинків без опадення знаходиться на Троєщині. Частина – в кількох інших районах столиці.

«Протягом вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі – ще 50», - уточнив міський голова. 

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. 

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

Теги: Київ обстріл опалення

Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані
«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка
«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка
Київщина: графіки відключення світла 30 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 30 січня 2026 року
Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою
Інфекційні захворювання в Києві. Головний санітарний лікар звернувся до комунальників із вимогою
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
90-літня киянка замерзла у квартирі. Головний рабин розповів подробиці трагедії
90-літня киянка замерзла у квартирі. Головний рабин розповів подробиці трагедії

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
