Рух транспорту вул. Володимирською обмежено до 6 лютого (схема)

Роботи триватимуть на ділянці вул. Володимирської, 43-45

Від сьогодні, 28 січня, і до 6 лютого в Шевченківському районі столиці діятимуть обмеження для руху автотранспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Роботи триватимуть на ділянці вул. Володимирської, 43-45. Обмеження стосуватимуться напрямку руху в бік вулиці Прорізної.

Обмеження стосуватимуться напрямку руху в бік вулиці Прорізної інфографіка: «Київавтодор»

Фахівці ліквідовуватимуть просадку дорожнього покриття на проїжджій частині.

Нагадаємо, до 1 лютого, щоденно з 8:00 до 20:00, частково обмежуватимуть рух транспортною розв’язкою через Наддніпрянське шосе на Південному мостовому переході.