Правоохоронці привели обшуки у ще одному департаменті Києва

Слідчі ДБР провели обшуки у приміщенні Департаменту з питань реєстрації

У Департаменті з питань реєстрації вважають обшуки прямим втручанням у діяльність державного реєстратора

У вівторок, 18 травня, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у приміщенні Департаменту з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Причина, яку назвали правоохоронці, – нібито зловживання службовими повноваженнями Державного реєстратора під час реєстрації права власності на недобудований житловий будинок.

У Департаменті наполягають, що всі реєстраційні дії були проведені відповідно до закону на підставі поданої до Центру надання адміністративних послуг заяви та долучених до неї документів: декларації про початок будівельних робіт, державного акту на право власності на земельну ділянку та технічного паспорту на вказаний об’єкт.

Як зазначають у Департаменті, діяльність державних реєстраторів доволі часто стає предметом цікавості правоохоронних органів. Зазвичай це відбувається шляхом виклику державного реєстратора для надання пояснень та демонстрації відповідних копій документів реєстраційної справи.

Нинішні дії Державного бюро розслідувань – відкриття кримінального провадження та обшуки – у Департаменті з питань реєстрації вважають прямим втручанням у діяльність державного реєстратора.

Департамент з питань реєстрації розцінює їх як спробу використання його у політичній боротьбі для тиску на міську владу, який останнім часом має системний характер.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

За інформацією Кличка, наради щодо обшуків проводились в Офісі президента, де поставили чітке завдання.

Також мер вимагає від правоохоронних органів звіт про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація передавала матеріали за результатами внутрішніх аудитів.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

18 вранці до будинку Кличка прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці.