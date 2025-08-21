Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін

У середньому коти породи британська шиншила живуть від 12 до 16 років

Вартість кошенят залежить від ряду факторів

На українському ринку домашніх улюбленців ціни на кошенят породи британська золота шиншила можуть шокувати своїм розривом. Вартість пухнастого друга може коливатися від 15 тис. грн до майже 289 тис. грн. «Главком» дослідив, що робить цих пухнастих улюбленців настільки дорогими.

Вартість кошенят залежить від ряду факторів, таких як родовід, вік, відповідність стандартам породи, а також від розплідника. Рідкісні забарвлення, особливо якщо вони відповідають стандартам породи, можуть коштувати дорожче. Молоді кошенята, як правило, дорожчі за дорослих тварин.

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

Найбільше, 288 975 грн, продавці просять за кошеня від «топових заводчиків». Ця висока ціна обумовлена, як пишуть власники, наявністю повного пакету документів від міжнародної організації WCF (World Cat Federation). Це свідчить про чистоту крові, дотримання стандартів породи та підтверджує, що кошеня походить від елітних ліній відомих світових заводчиків. Такі тварини зазвичай купуються для професійного розведення та участі у виставках. Також у продажу є кошенята з окрасом цинамон – це рідкісне і дуже цінне забарвлення у кішок. Воно отримало свою назву через схожість кольору шерсті з корицею. Це теплий, світло-коричневий відтінок з легким червонуватим або рудим відливом. Він світліший за шоколадний, але має більш глибокий, насичений тон. Цей окрас є рецесивним, тобто для його прояву кошеня повинно успадкувати цей ген від обох батьків. Це робить його рідкісним і складним для розведення.

У іншому оголошенні майже за таку ж саму суму, 288 926грн, продавці обіцяють кошеня, що має «очі на $30 тис.».

«У світі шоу-котів є тип зовнішності, який не купиш, не відтвориш випадково і не зробиш фотошопом. Це – бебі-фейс. Це – квадратні очі. Це – вираз, що пробирає до серця. Це не просто «гарний кіт». Це – генетична сила, припотентність. Коли кіт не раз передає цей унікальний вираз очей своїм дітям – це рівень селекції, який цінується у світі в десятки тисяч доларів», – йдеться у повідомленні.

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

У оголошенні за 289 227 грн пропонуються «лялькові кошенята з baby face».

«Закріплена лінія , яка несе медовий характер. Кошенята липучки. В основному всі самі просяться на ручки. Привозні імпортні лінії», – пишуть заводчики.

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

Дешевше, за 202 248 грн, інший розплідник пропонує кошенят від титулованих батьків оригінальної породи, які мають усі необхідні документи, що підтверджують чистопорідність. Кажуть, кошенята будуть вакциновані за віком, з чипом, стерилізовані, готові до переїзду в новий дім та навчені гарних манер.

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

Є на ринку пропозиція за 125 201 грн. Розплідник пропонує кошенят британської золотої шиншили з ляльковою мордочкою, які матимуть родовід та ветеринарний паспорт, чип, стерилізовані. Продавець готовий доправити пухнастиків по всьому світу за рахунок покупця.

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

Кастровані кошенята пропонуються за нижчою ціною. Розплідник пропонує придбати за 82 636 грн «щокастого красеня».

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

«Золота шиншила. Щокастий красень. Хлопчик з набиваною густою шубкою. Неймовірний красень син чарівної пари батьків. В домашні улюбленці (кастрований)», – йдеться у оголошенні.

Значно дешевше, 15 тис. грн коштує чотиримісячний хлопчик від розплідника з міста Дніпра.

Оголошення про продаж на сайті ОLX скриншот

«Золота британська шиншила. Ny 11. Готовий до переїзду. Родовід WCF. Ветеринарний паспорт. Допомога у доставці по Україні та за кордон», – йдеться в оголошенні.

У середньому коти породи британська шиншила живуть від 12 до 16 років, але за належного догляду деякі представники породи доживають до 20 років і більше.

Нагадаємо, в Україні цуценята престижних порід коштують недешево, ціна на них може сягати десятків, а то й сотень тисяч гривень. «Главком» дослідив, які саме породи сьогодні є найдорожчими на українському ринку. Зокрема, на Київщині майже за 575 тис. грн продають цуценят померанського шпіца.

До слова, вчені з британського аналітичного агентства, використовуючи давньогрецьку формулу «фізичної досконалості», з'ясували, який собака найкрасивіший. В результаті дослідження було складено список гармонійно складених порід, який очолив шотландський керн-тер'єр.