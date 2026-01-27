Головна Київ Новини
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
фото з відкритих джерел

Наразі прокуратура вирішує питання щодо знесення незаконних споруд та повернення землі громаді Києва

Офіс Генерального прокурора спільно з Солом’янською окружною прокуратурою Києва повідомили про підозру 55-річному народному депутату України VI та VIII скликань. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Супруненка, який також раніше був депутатом Київради.

Експарламентаря звинувачують у самовільному захопленні заповідних земель територіальної громади та незаконному будівництві у прибережній зоні Дніпра.

«За даними слідства, маючи у власності земельну ділянку площею 0,1 га у Дніпровському районі столиці, чоловік самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки комунальної власності, розташовані в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Без жодних дозвільних документів він огородив парканом близько 0,3 га землі, обмеживши доступ громадян до води, а також незаконно збудував одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

Зазначені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, де законодавством заборонено будь-яке будівництво та встановлення огорож», – зазначили у генпрокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 КК України. Наразі прокуратура вирішує питання щодо знесення незаконних споруд та повернення землі громаді Києва.

Важливо: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До слова, Офіс генпрокурора спільно з ДБР викрив схему у сфері оборонних закупівель через постачання непридатних мін та привласнення авансів. За даними слідства, приватна компанія уклала п’ять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням сил логістики ЗСУ на понад 10 млрд грн. За цими договорами мали поставити понад 360 тис. комплектів мін різних типів.

Теги: Київ Офіс Генерального прокурора

