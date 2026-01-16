До Києва прибув президент Чехії

Петер Павел прибув до столиці України після відвідування Львівщини

Президент Чехії Петер Павел у п’ятницю, 16 січня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Чеський президент приїхав до столиці після того, як відвідав Львів. «Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми сподіваємося на плідні переговори з президентом Зеленським щодо розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув в Україну з неанонсованим візитом. Як зауважив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, ключовою темою зустрічі стали наслідки ворожої атаки, яку пережив Львів, та подальша безпекова співпраця. Участь у перемовинах також взяли Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та заступник очільника МЗС Олександр Міщенко.

До слова, парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша, після чого новий кабінет заявив про намір переглянути рівень підтримки України, зосередивши увагу на внутрішніх потребах країни.

Новий уряд, сформований за підсумками жовтневих виборів, отримав підтримку 108 депутатів нижньої палати парламенту. Це дозволило уряду Андрея Бабіша офіційно розпочати роботу та перейти до реалізації заявленого курсу в економічній і зовнішній політиці.