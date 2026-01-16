Головна Київ Новини
search button user button menu button

До Києва прибув президент Чехії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибув президент Чехії
На столичному вокзалі очільника Чехії зустрів голова МЗС України
фото: МЗС України

Петер Павел прибув до столиці України після відвідування Львівщини

Президент Чехії Петер Павел у п’ятницю, 16 січня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Чеський президент приїхав до столиці після того, як відвідав Львів. «Сьогодні вранці я мав честь вітати президента Павела у Києві. Ми сподіваємося на плідні переговори з президентом Зеленським щодо розвитку нашого стратегічного партнерства, оборонної співпраці та мирних зусиль», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, президент Чехії Петр Павел прибув в Україну з неанонсованим візитом. Як зауважив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, ключовою темою зустрічі стали наслідки ворожої атаки, яку пережив Львів, та подальша безпекова співпраця. Участь у перемовинах також взяли Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та заступник очільника МЗС Олександр Міщенко.

До слова, парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша, після чого новий кабінет заявив про намір переглянути рівень підтримки України, зосередивши увагу на внутрішніх потребах країни.

Новий уряд, сформований за підсумками жовтневих виборів, отримав підтримку 108 депутатів нижньої палати парламенту. Це дозволило уряду Андрея Бабіша офіційно розпочати роботу та перейти до реалізації заявленого курсу в економічній і зовнішній політиці.

Читайте також:

Теги: Петр Павел Чехія Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент Чехії висловив вотум довіри уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша
Парламент Чехії підтримав уряд, який планує зменшити допомогу Україні
Сьогодні, 00:43
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
Удар по суднах у Чорному морі, очільники Мінцифри та Міноборони подали у відставку. Головне за 9 січня 2026
9 сiчня, 21:21
Мацінка прибув до Києва
Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався
9 сiчня, 12:31
Чехія відреагувала донатами на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
Чехія надіслала Україні значні пожертви після скандальної промови чеського посадовця
7 сiчня, 16:09
Прем'єр наголосив, що проєкт продовжить роботу, а Чехія й надалі виконуватиме координаційну роль
Чехія висунула умови для продовження боєприпасної ініціативи
7 сiчня, 04:40
Понад 40 тис. людей підписали петицію з вибаченнями за нещодавну антиукраїнську заяву чеського спікера
Чехи підписали петицію з вибаченнями щодо антиукраїнської заяви чеського спікера
5 сiчня, 17:59
Василя Зварича запросять до МЗС Чехії
У МЗС Чехії запросять українського посла на тлі скандальних заяв
5 сiчня, 08:17
У жовтні 2025 року країни Європейського Союзу видали 74 175 нових рішень про надання тимчасового захисту українським біженцям
Соцдопомога та житло: що зміниться для українців у країнах ЄС у 2026 році
1 сiчня, 14:00
Мілош Земан, відомий неоднозначним ставленням до РФ, підтримує збройну допомогу Україні
«Росія – агресор, як у 1968-му». Експрезидент Чехії закликав допомагати Україні
23 грудня, 2025, 10:24

Новини

Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва
Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва
До Києва прибув президент Чехії
До Києва прибув президент Чехії
У Подільському районі Києва горів приватний будинок (фото)
У Подільському районі Києва горів приватний будинок (фото)
Шашлики й танці. Жителі столичного ЖК влаштували вечірку під час блекауту (відео)
Шашлики й танці. Жителі столичного ЖК влаштували вечірку під час блекауту (відео)
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито
У центрі Києва рух транспорту 16 січня буде перекрито

Новини

-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua