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    Прихильники Лукашенка влаштували акцію в Києві (фото, відео)

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    У посольстві Білорусі оперативно відреагували на подію - Прихильники Лукашенка влаштували акцію в Києві (фото, відео)
    У посольстві Білорусі оперативно відреагували на подію
    Фото з відкритих джерел

    Під час акції відбулася бійка, також затримали двох українців

    У Києві біля посольства Білорусі відбувся мітинг прихильників «лідера» Білорусі Олександра Лукашенка. Про це інформує Оnliner.

    Під час акції відбулася бійка.

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    Прихильники Лукашенка влаштували акцію в Києві (фото, відео)

    У посольстві Білорусі вже відреагували на подію, заявивши, що Україна нібито «прийняла недостатні заходи, щоб забезпечити безпеку диппредставництва, і відправили в МЗС України ноту з серйозною стурбованістю».

    Відомо, що у відомстві уточнили, що мітинг був санкціонованим.

    В результаті бійки у постраждалих зафіксовані закрита черепно-мозкова травма, закрите пошкодження грудної клітини, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів в результаті застосування газового балончика. Також повідомляється про двох затриманих українців.

    Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.

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    Теги: Білорусь Київ Олександр Лукашенко акція
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    Прихильники Лукашенка влаштували акцію в Києві (фото, відео)