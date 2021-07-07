Прихильники Лукашенка влаштували акцію в Києві (фото, відео)
Під час акції відбулася бійка, також затримали двох українців
У Києві біля посольства Білорусі відбувся мітинг прихильників «лідера» Білорусі Олександра Лукашенка. Про це інформує Оnliner.
Під час акції відбулася бійка.
У посольстві Білорусі вже відреагували на подію, заявивши, що Україна нібито «прийняла недостатні заходи, щоб забезпечити безпеку диппредставництва, і відправили в МЗС України ноту з серйозною стурбованістю».
Відомо, що у відомстві уточнили, що мітинг був санкціонованим.
В результаті бійки у постраждалих зафіксовані закрита черепно-мозкова травма, закрите пошкодження грудної клітини, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів в результаті застосування газового балончика. Також повідомляється про двох затриманих українців.
Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенко пригрозив закрити територію країни для вантажного транзиту у відповідь на нові санкції Заходу.