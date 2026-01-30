Головна Київ Новини
Опалення у столиці: яка ситуація напередодні сильних морозів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Опалення у столиці: яка ситуація напередодні сильних морозів
Мер повідомив, скільки будинків у Києві досі без тепла
фото: reuters

Мер столиці: Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки

У Києві наразі без тепла 253 багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

Мер додав: «Комунальники й енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками ворога на столицю. Та відновити теплопостачання в квартири киян».

Зауважимо, що 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

Як повідомлялося, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. 

29 січня компанія ДТЕК «Київські електромережі» повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Теги: Київ опалення Віталій Кличко

