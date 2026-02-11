Головна Київ Новини
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Куди зникають стільці? Київське метро закупить нову партію сидінь для укриттів
У столиці 46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово
фото: glavcom.ua

У 2023 році міжнародні благодійники передали метрополітену 10 тис. стільців, проте на сьогодні їх залишилося лише 2,4 тис.

Київський метрополітен планує придбати майже 4,5 тисячі розкладних стільців для підземних станцій, які працюють цілодобово як укриття. Закупівля відбудеться з урахуванням вимог законодавства через систему публічних закупівель. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує «Главком».

Додаткові місця для сидіння необхідні під час повітряної тривоги у столиці, коли на станціях одночасно перебувають тисячі людей – батьки з дітьми, люди старшого віку тощо. Водночас кількість додаткових сидінь визначено з урахуванням безпеки та вільних шляхів евакуації, зауважили у відомстві.

У 2023 році Міжнародна організація з міграції передала Київському метрополітену понад 10 тис. розкладних стільців. Необхідну кількість розподілили на 46 підземних станцій з урахуванням кількості людей, які використовують простір як укриття. У подальшому станції доукомплектовували за запитом.

Через активну експлуатацію (виведення з ладу), а також через неповернення частини стільців, залишилося близько 2,4 тис. одиниць. Зазначається, що наразі заплановано придбати 4460 розкладних стільців. Пасажирів закликають дбайливо ставитися до майна.

У столиці 46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово. Під час масованих атак на станціях перебувають тисячі людей. З огляду на те, що більшість повітряних тривог нині припадає на нічний час, громадян просять брати із собою теплі речі, оскільки на станціях прохолодно.

Нагадаємо, будівництво нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену перейшло до етапу активного спорудження інженерних конструкцій та перекладання міських комунікацій. Наразі будівельники завершують зведення оборотних тупиків станції «Варшавська». Ці службові колії за кінцевою станцією необхідні для обороту й нічного відстою поїздів, а також технічного обслуговування складів.

Теги: держзакупівлі метро Київ

