Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
Засідання Апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова, засудженого до довічного через вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Київ, 9 лютого 2026 року
фото: Ліля Гончарук/Суспільне Київ

Косов просив Апеляційний суд скасувати вирок першої інстанції у вигляді довічного ув'язнення і присудити новий

У Київському апеляційному суді в понеділок, 9 лютого, розпочався розгляд апеляції на вирок Артема Косова, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що Косов просив Апеляційний суд скасувати вирок першої інстанції у вигляді довічного ув'язнення і присудити новий – в межах статті 119 Кримінального кодексу України. Вона визначає відповідальність за вбивство через необережність і передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

На початку засідання Косов клопотав про закритий розгляд апеляції, пояснюючи це тим, що, на його думку, присутні в судовій залі представники ЗМІ впливають на суд.

«Усі присутні люди оприлюднюють інформацію в одноосібному руслі і порушують мої права. Формується суспільна думка наперед, це порушує мої конституційні права. Також, люди створюють тиск на мене і на суддів», – сказав Косов.

Жінка тримає в руках фото загиблого Максима Матерухіна на засіданні Апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова. Київ, 9 лютого 2026 року
Жінка тримає в руках фото загиблого Максима Матерухіна на засіданні Апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова. Київ, 9 лютого 2026 року
фото: Ліля Гончарук/Суспільне Новини

Суд вирішив, що клопотання необґрунтоване і не задовольнив його.

Під час виступу Артем Косов попросив вибачення у родини загиблого і наголосив, що не мав наміру вбивати хлопця.

«Ще раз хочу вибачитись перед родиною загиблого. Я цього не хотів. Я не міг передбачити, що скло розібється і буде смертельний результат, я не розраховував траєкторію. Я не розумію, чому суд побутовий конфлікт, вирішив наміром вбити», – сказав обвинувачений.

Косов також висловив обурення, чому до групи прокурорів приєднався і почав представляти в суді сторону обвинувачення генпрокурор Руслан Кравченко.

«Це не політична справа, щоб нею займався генпрокурор. В суспільстві є важливіші справи, щоб ними займався генпрокурор», – зазначив Артем Косов.

«Сьогодні була гра перед новим складом суду, показти що він такий гарний перед новим складом суду. Але суд першої інстанції все доказав, йому має бути довічне позбавлення волі. Ніякої іншої статті немає бути, пожиттєве позбавлення волі за вбивство моєї дитини», – сказав після судового засідання батько вбитого підлітка Олександр Матерухін.

Наступне засідання щодо розгляду апеляції на вирок Косову відбудеться 11 березня.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Як повідомляв «Главком», 22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Під час слухання справи сторона захисту добивалася перекваліфікації кримінального правопорушення: з пункту 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство з хуліганських мотивів»; санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі) на статтю 119 Кримінального кодексу («Вбивство через необережність»; санкція статті – від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий термін). Це пояснювали тим, що Косов не бажав смерті потерпілому. Навпаки – працівник УДО вживав заходи з надання першої домедичної допомоги, накладаючи джгута на шию підлітка.

Феміда такі аргументи відкинула. На думку суду, Артем Косов втілив у життя «нікчемний, надуманий привід для з’ясування стосунків, реалізуючи його безпосереднім застосуванням щодо Максима Матерухіна бойового прийому – захват та кидок в напрямку панорамного скляного вікна». У підсумку це призвело до смерті неповнолітнього.

