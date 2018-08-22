Прикордонники влаштують на Софійській площі видовищний флешмоб (відео)



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Репетиція парадного розрахунку Державної прикордонної служби

Курсанти прикордонного відомства продемонструють захоплююче і вражаюче дійство

У четвер, 23 серпня, о 13:00 на Софійській площі у Києві з нагоди Дня Державного Прапора України відбудеться патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Курсанти прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонструють захоплююче і вражаюче дійство.

«Грандіозна акція уособлюватиме подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України», - зазначають прикордонники.

Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.