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    Прикордонники влаштують на Софійській площі видовищний флешмоб (відео)

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    Репетиція&nbsp;парадного розрахунку Державної прикордонної служби - Прикордонники влаштують на Софійській площі видовищний флешмоб (відео)
    Репетиція парадного розрахунку Державної прикордонної служби

    Курсанти прикордонного відомства продемонструють захоплююче і вражаюче дійство

    У четвер, 23 серпня, о 13:00 на Софійській площі у Києві з нагоди Дня Державного Прапора України відбудеться патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    Курсанти прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонструють захоплююче і вражаюче дійство.

    «Грандіозна акція уособлюватиме подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України», - зазначають прикордонники.

    Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.

    У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.

    Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.

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