Прикордонники влаштують на Софійській площі видовищний флешмоб (відео)
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Курсанти прикордонного відомства продемонструють захоплююче і вражаюче дійство
У четвер, 23 серпня, о 13:00 на Софійській площі у Києві з нагоди Дня Державного Прапора України відбудеться патріотичний видовищний флешмоб парадного розрахунку Державної прикордонної служби. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Курсанти прикордонного відомства, які в День Незалежності крокуватимуть на параді військ, продемонструють захоплююче і вражаюче дійство.
«Грандіозна акція уособлюватиме подальшу консолідацію українців навколо захисту територіальної цілісності України», - зазначають прикордонники.
Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на параді на День Незалежності буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.
У військовому параді до Дня Незалежності в Києві візьмуть участь делегації 18 країн.
Зокрема, на параді на честь 27-ї річниці Незалежності України буде присутній повноважний представник президента США.