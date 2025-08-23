Атака на Дніпропетровщину: прокуратура показала наслідки

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є жертви та поранені

Внаслідок ворожого обстрілу Синельниківського району Дніпропетровщини загинув чоловік, дев’ятеро людей, серед яких дитина, отримали поранення. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Дніпропетровщини.

За даними слідства, вранці 23 серпня 2025 року російські війська завдали удару керованими авіабомбами та дронами по Маломихайлівській та Покровській громадах.

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Внаслідок атаки:

Загинув 59-річний чоловік.

Дев’ять осіб, серед яких 10-річна дитина, отримали поранення.

Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та автомобіль.

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по Синельниківському району, що призвело до людських жертв та поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами очільника ОВА, ворожий дрон влучив у мікроавтобус, що рухався трасою на Синельниківщині.